Порошенко наградил Мустафу Джемилева орденом Свободы

Фото: награждения Мустафы Джемилева (twitter.com/poroshenko)

Президент сообщил, что Джемилев был награжден за значительный вклад в возвращение Крыма и помощи в освобождении политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко наградил лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафу Джемилева орденом Свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу президента Украины.

Порошенко заявил, что вручил Джемилеву орден в знак его значительной роли в возврате Крыма и помощи в освобождении политических заключенных Кремля.

"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", - заявил президент Украины.

Орденом Свободы награждается за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Фото: награждение (twitter.com/poroshenko)

Напомним, Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП. По словам директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, на встрече присутствовали "представители УПЦ (МП) из числа тех, кто поддерживает объединение".