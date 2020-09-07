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Зеленский о дате саммита "нормандской четверки": поймем после встречи советников

Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" может стать известна дата встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства рассказал президенту Литвы о ходе переговорного процесса в нормандском формате и высказал свое мнение о дате предстоящей встречи.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" мы поймем, когда должна быть встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - заявил Зеленский.

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Он также выразил благодарность официальному Вильнюсу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, в ходе разговора Зеленский назвал цель Украины на октябрьском саммите с ЕС.

Отметим, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Как ранее писало РБК-Украина, Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

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