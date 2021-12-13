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Зеленский дал звание Героя Украины композитору Игорю Покладу

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 17:56
Зеленский дал звание Героя Украины композитору Игорю Покладу Фото: Зеленский присвоил композитору Покладу звание Герой Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский присвоил композитору Игорю Покладу звание Герой Украины. Его удостоили орденом "Государства".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Композитору, народному артисту Украины Игорю Покладу звание Героя Украины присвоено за выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность. Также он удостоен ордена "Государства".

Зеленский лично встретился с композитором и вручил ему орден "Государства" с присвоением звания Герой Украины.

"Ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат по всему миру. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру", - сказал Зеленский.

Напомним, звание Герой Украины - высшая степень отличия, которое предоставляется за совершение выдающегося героического поступка или же трудового достижения. Герою Украины также вручается орден "Золотая Звезда" (в случае героического поступка) или же орден "Государства" (в случае чрезвычайных трудовых достижений).

Отметим, композитор Игорь Поклад является автором более 150 песен. Среди его произведений музыкальные представления "Конотопская ведьма", "Рождественская ночь", "Москаль-волшебник" и многие другие. В кино он работал с режиссерами Леонидом Быковым, Андреем Бенкендорфом, Николаем Засеевым. Написал музыку к более чем 40 художественным и документальным, а также мультипликационным фильмам.

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Владимир Зеленский Герой Украины
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