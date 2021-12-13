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Зеленський дав звання Героя України композитору Ігорю Покладу

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 17:56
Зеленський дав звання Героя України композитору Ігорю Покладу Фото: Зеленський присвоїв композитору Покладу звання Герой України (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський надав композитору Ігорю Покладу звання Герой України. Його відзначили орденом "Держави".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Композитору, народному артисту України Ігорю Покладу звання Героя України присвоєно за видатні особисті заслуги в розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність і багаторічну творчу діяльність. Також він відзначений орденом "Держави".

Зеленський особисто зустрівся з композитором і вручив йому орден "Держави" з присвоєнням звання Герой України.

"Ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать по всьому світу. Ці композиції відносяться до кращих перлин Національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, звання Герой України - вищий ступінь відзнаки, яка надається за вчинення видатного героїчного вчинку або ж трудового досягнення. Герою України також вручається орден "Золота Зірка" (у разі героїчного вчинку) або ж орден "Держави" (у разі надзвичайних трудових досягнень).

Зазначимо, композитор Ігор Поклад є автором понад 150 пісень. Серед його творів музичні вистави "Конотопська відьма"," Різдвяна ніч"," Москаль-чарівник " та багато інших. У кіно він працював з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим. Написав музику до більш ніж 40 художніх і документальних, а також мультиплікаційних фільмів.

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Володимир Зеленський Герой Украины
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