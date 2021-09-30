Зеленский дал звание Героя Украины историку Левитасу, который исследовал трагедию Бабьего Яра
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил историку Илье Левитасу звание Героя Украины. Ученый получил звание посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Левитас (1931 - 2014 годы жизни) стал Героем Украины за вклад в возрождение и развитие национальных культур, сохранение и увековечение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю общественную и просветительскую деятельность.
Представление на присвоение этого звания Левитасу поступило от Минкульта накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Левитас - автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей.
В 1989 году основал Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию-Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992-м вошло в состав еврейского совета Украины.
По инициативе и под непосредственным руководством Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти. За время существования Фонд проделал огромную работу по сохранению в памяти людей трагедии, которая произошла в урочище Бабий Яр в годы нацистской оккупации.
Напомним, в этом месяце Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины.