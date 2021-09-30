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Зеленский дал звание Героя Украины историку Левитасу, который исследовал трагедию Бабьего Яра

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 09:36
Зеленский дал звание Героя Украины историку Левитасу, который исследовал трагедию Бабьего Яра Фото: историк Илья Левитас (wikipedia.org)
Автор: Инна Собора

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил историку Илье Левитасу звание Героя Украины. Ученый получил звание посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Левитас (1931 - 2014 годы жизни) стал Героем Украины за вклад в возрождение и развитие национальных культур, сохранение и увековечение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю общественную и просветительскую деятельность.

Представление на присвоение этого звания Левитасу поступило от Минкульта накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Левитас - автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей.

В 1989 году основал Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию-Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992-м вошло в состав еврейского совета Украины.

По инициативе и под непосредственным руководством Левитаса был создан Фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти. За время существования Фонд проделал огромную работу по сохранению в памяти людей трагедии, которая произошла в урочище Бабий Яр в годы нацистской оккупации.

Напомним, в этом месяце Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины.

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Герой Украины Бабий Яр
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