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Зеленський дав звання Героя України історику Левітасу, який досліджував трагедію Бабиного Яру

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Четвер 30 вересня 2021 09:36
Зеленський дав звання Героя України історику Левітасу, який досліджував трагедію Бабиного Яру Фото: історик Ілля Левітас (wikipedia.org)
Автор: Инна Собора

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв історику Іллі Левітасу звання Героя України. Науковець отримав звання посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Левітас (1931 - 2014 роки життя) став Героєм України за внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну громадську й просвітницьку діяльність.

Подання на присвоєння цього звання Левітасу надійшло від Мінкульту напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 р. заснував Раду національних товариств України, яка існує й донині та об'єднує сотні місцевих організацій десятків національностей. Того ж року Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке в 1992-му увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Левітаса був створений Фонд "Пам’ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті. За час існування Фонд виконав величезну роботу зі збереження в пам’яті людей трагедії, яка сталася в урочищі Бабин Яр в роки нацистської окупації.

Нагадаємо, у цьому місяці Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України.

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Герой Украины Бабий Яр
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