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Зеленский дал паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины

Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины. Он является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи президента с паралимпийцами.

"Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это великий результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион… Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - заявил Зеленский.

После этих слов был зачитан президентский указ о присвоении Крипаку звания Героя Украины. В ответ спортсмен поблагодарил свою команду, пообещал с гордостью носить звание Героя и попросил президента помочь открыть центр для пловцов такой же, какой был в Евпатории.

Напомним, украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал пять золотых медалей, а также установил несколько рекордов.

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Владимир ЗеленскийГерой Украины