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Зеленський дав інтерв'ю російському телеканалу

Новини » Політика     12.12.2019 - 18:44
Зеленський дав інтерв'ю російському телеканалу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Інтерв'ю покажуть в неділю

Президент України Володимир Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Інтерв'ю обіцяють показати в неділю ввечері на телеканалі "Росія".

"Головне, що ми всі почали спілкуватися ", - сказав Зеленський у бесіді з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Парижі.

Інтерв'ю повинні показати в програмі "Москва. Кремль. Путін" (в 21:00 за київським часом), яку веде пропагандист Володимир Соловйов, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський нібито поспілкувався з пропагандисткою Кремля Ольгою Скабєєвою телефоном. Все сталося в ефірі програми "60 хвилин", у якій постійно чорнять Україну.

Також РБК-Україна писало, що у Росії почали показувати серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв тоді ще актор Володимир Зеленський. Серіал транслюють на телеканалі "ТНТ", який належить "Газпрому".

Відзначимо, 11 грудня Зеленський підписав закон про держбюджет-2020. Доходи бюджету-2020 визначені в сумі 1,09 трлн гривень, витрати - 1,18 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту бюджету встановлений на позначці 94,275 млрд гривень.

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