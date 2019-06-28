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Зеленский дал гражданство иностранцам, воевавшим на Донбассе


Украинское гражданство получат 14 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу, украинское гражданство получат:

  • Дмитрий Белогорцев;
  • Давид Гачечиладзе;
  • Абдула Джалил;
  • Тачи Джафаров;
  • Рудольф Егоренко;
  • Тенгиз Занадзу;
  • Гиорг Кахниашвили;
  • Валерий Колотый;
  • Мераб Концелидзе;
  • Мамук Музашвили;
  • Юрий Савилов;
  • Левані Хуцишвили;
  • Арлсанбек Каримов;
  • Юлия Толопа.

В офисе отметили, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства. Следующие решения о предоставлении гражданства иностранцам, участникам войны в Донбассе будут приняты после рассмотрения материалов от Миграционной службы.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе. Так, Рада приняла во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". Законопроект поддержали 230 народных депутатов.

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