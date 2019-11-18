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Трамп оказывал давление на Зеленского до июльского разговора, - AP

Новости » Политика     18.11.2019 - 18:16
Трамп оказывал давление на Зеленского до июльского разговора, - AP
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Сотрудники Госдепартамента США узнали, что Зеленский чувствовал давление еще в мае

Президент Украины Владимир Зеленский чувствовал давление со стороны президента США Дональда Трампа до телефонного разговора между ними, который состоялся в июле. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что официальные лица Госдепартамента США узнали в мае, что Зеленский почувствовал давление со стороны администрации Трампа для возобновления расследования в отношении семьи Джо Байдена.

"В начале мая сотрудники посольства США в Киеве, в том числе тогдашний посол Мария Йованович, были проинформированы о встрече, проведенной Зеленским, на которой он обратился за советом о том, как ориентироваться в трудном положении, в котором он находился. Они были обеспокоены тем, что Трамп и его партнеры настаивают на том, чтобы он предпринял действия, которые могут повлиять на президентскую гонку в США в 2020 году", - сообщили источники AP.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник посольства США в Киеве слышал телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и американским послом в Европейском союзе, в котором обсуждалась необходимость проведения Украиной "расследований". О телефонном разговоре между Трампом и Сондлендом, который состоялся 26 июля, сообщил помощник поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора. Вторым дипломатом, который услышал телефонный разговор, была Сурия Джаянти - сотрудник американской дипломатической миссии в Киеве.

Также РБК-Украина сообщало, что дать показания по делу об импичменте предложили Дональду Трампу. Президент США заявил, что рассмотрит возможность выступления по делу об импичменте.

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