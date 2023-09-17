Зеленський у четвер виступить перед cенаторами США

Очікується, що Зеленський виступить перед сенаторами близько 10:00 за місцевим часом, коли перебуватиме з візитом на Капітолійському пагорбі.

Однак раніше CNN повідомляло з посиланням на джерело в Республіканській партії США, що Зеленський не буде виступати на спільному засіданні американського Конгресу під час свого візиту до Вашингтону.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, на початку вересня почала з'являтися інформація про те, що Зеленський вирушить в США на засідання Генеральної асамблеї ООН. Цього тижня у Білому домі заявили про заплановану зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом. Зустріч має відбутися в четвер, 21 вересня.

Візит Зеленського до США також відбудеться на фоні розгляду Конгресом питання додаткової допомоги Україні. Схвалення допомоги залишається під питанням, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Востаннє Зеленський відвідував США у грудні 2022 року, коли вперше виїхав з України від початку російського вторгнення.

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