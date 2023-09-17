Зеленский в четверг выступит перед сенаторами США

Ожидается, что Зеленский выступит перед сенаторами около 10:00 по местному времени, когда будет находиться с визитом на Капитолийском холме.

Однако ранее CNN сообщало со ссылкой на источник в Республиканской партии США, что Зеленский не будет выступать на совместном заседании американского Конгресса во время своего визита в Вашингтон.

Визит Зеленского в США

Напомним, в начале сентября начала появляться информация, что Зеленский отправится в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН. На этой неделе в Белом доме заявили о запланированной встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом. Встреча должна пройти в четверг, 21 сентября.

Визит Зеленского в США также состоится на фоне рассмотрения Конгрессом вопроса дополнительной помощи Украине. Одобрение помощи остается под вопросом, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Последний раз Зеленский посещал США в декабре 2022 года, когда впервые уехал из Украины с начала российского вторжения.

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