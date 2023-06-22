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Зеленський через рік підписав закон про заборону ввезення книг з Росії та Білорусі

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента в Telegram.

Верховна рада ухвалила цей закон у червні 2022 року. Закон перебував на підписі президента більше року.

"Вважаю закон правильним", - написав Зеленський.

Він повідомив, що текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Петиція щодо закону

Раніше Зеленський відповів на петицію та заявив, що не підписав закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції, адже його норми можуть не відповідати Конституції та стандартам ЄС.

За його словами, щодо його підписання висловлено низку застережень. Зокрема, Мін'юст запропонував застосувати до нього право вето, адже закладені норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ російською мовою, матимуть ознаки невідповідності Конституції України.

Зазначимо, що Верховна рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа, а також заборонила імпорт й розповсюдження книг з Росії та Білорусі ще 19 червня 2022 року.

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