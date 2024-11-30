Зеленський чекає на великий пакет від США та анонсував рішення "заради безпеки"

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Sky News президент Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися наступного року, але це залежить від волі та рішень інших лідерів.

За його словами, наступний президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України.

Крім того, він прокоментував публікації західних ЗМІ, що Вашингтон закликає знизити мобілізаційний поріг з 25 до 18 років. Як заявив Зеленський, проблема в оснащенні зброєю та технікою вже сформованих бригад, а не в нестачі військовослужбовців. За його словами, західні партнери досі не оснастили 10 бригад.

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