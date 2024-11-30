Зеленский ждет большой пакет от США и анонсировал решения "ради безопасности"

Напомним, ранее в интервью Sky News президент Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться в следующем году, но это зависит от воли и решений других лидеров.

По его словам, следующий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию через усиление Украины.

Кроме того, он прокомментировал публикации западных СМИ о том, что Вашингтон призывает снизить мобилизационный порог с 25 до 18 лет. Как заявил Зеленский, проблема в оснащении оружием и техникой уже сформированных бригад, а не в нехватке военнослужащих. По его словам, западные партнеры до сих пор не оснастили 10 бригад.

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