Зеленський чекає на доповідь Кулеби після візиту в Китай: є чіткий сигнал

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні - уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - заявив Зеленський.

Водночас за даними президента, було підтверджено й те, що раніше йому говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, - що Китай не постачатиме зброї Росії.

"На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", - підкреслив глава держави.