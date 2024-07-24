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Зеленський чекає на доповідь Кулеби після візиту в Китай: є чіткий сигнал

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уперше за багато років глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба поїхав до Пекіну на зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. Після перемовин Київ отримав чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні - уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - заявив Зеленський.

Водночас за даними президента, було підтверджено й те, що раніше йому говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, - що Китай не постачатиме зброї Росії.

"На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", - підкреслив глава держави.

 

Нагадаємо, нещодавно Ван І запросив Кулебу на зустріч до Китаю. Глава МЗС прийняв запрошення та вчора, 23 липня, прибув до Пекіну.

Під час зустрічі колеги мали обговорити війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.

Детальніше про візит Кулеби, а також про китайські мирні ініціативи та про те, чи варто розраховувати на те, що візит стане проривним, - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийКитайДмитро Кулеба