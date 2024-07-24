RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ждет доклада Кулебы после визита в Китай: есть четкий сигнал

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Впервые за многие годы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поехал в Пекин на встречу со своим китайским коллегой Ван И. После переговоров Киев получил четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне - впервые за многие годы. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил Зеленский.

В то же время, по данным президента, было подтверждено и то, что ранее ему говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России.

"Детальный доклад министра я ожидаю по возвращении в Украину", - подчеркнул глава государства.

 

Напомним, недавно Ван И пригласил Кулебу на встречу в Китай. Глава МИД принял приглашение и вчера, 23 июля, прибыл в Пекин.

В ходе встречи коллеги должны были обсудить войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.

Детальнее о визите Кулебы, а также о китайских мирных инициативах и о том, стоит ли рассчитывать на то, что визит станет прорывным, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКитайДмитрий Кулеба