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Зеленский про ЧАЕС у час окупації: нам повезло, що у РФ не було спеціалістів

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П'ятниця 29 квітня 2022 20:10
Зеленский про ЧАЕС у час окупації: нам повезло, що у РФ не було спеціалістів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові не мали власних спеціалістів під час захоплення ЧАЕС. Це врятувало життя нашим фахівцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.

"Нам повезло, що таких спеціалістів у окупантів не було і вони почали боятися, тому що дуже погано стало багатьом людям, їх забрали, їх приховували. Я не знаю, чи живі вони. Вони зайшли в радіоактивні місця і через те, що в них не було фахівців, вони залишили живими наших", - заявила президент.

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