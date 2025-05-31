Зеленський був на "Книжковому Арсеналі" з посиленою охороною: в УДО назвали причину

Супроводження президента з такими заходами охорони викликали хвилю обговорень в соцмережах. Зокрема у багатьох виникало питання: чому ж навколо голови держави так багато охорони.

Співробітники Управління державної охорони України пояснили, що вони не обирають, де і коли працювати.

"Ми виконуємо завдання з забезпечення безпеки вищих посадових осіб там, де перебувають зазначені особи. У приміщеннях, на відкритих локаціях, у мирних чи прифронтових регіонах, за будь-якої погоди. І завжди - з урахуванням оцінки потенційних загроз", - пояснили в УДО.

В управлінні пояснили, що чим масивніше захід, чим більше його учасників або відвідувачів, тим більше ризиків для державних діячів, безпеку яких вони забезпечують.

"Додайте до цього воєнний стан, кількість виявлених та затриманих Службою безпеки України учасників розвідувально-диверсійних груп, кількість спроб проведення на території нашої країни терористичних актів, - і ви зрозумієте, чому Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами вживає безпрецедентних заходів безпеки", - йдеться в повідомленні.

В Управлінні державної охорони також розповіли, що з обовʼязкових елементів охоронних заходів є режимні обмеження, а саме:

обмеження доступу людей та транспорту;

проведення перевірки документів і речей;

вилучення заборонених предметів (зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо).

Так, наприклад, лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал" було вилучено:

вогнепальна зброя - 1 од.,

ріжучі та колючі предмети - 127 од.,

газові балончики - 74 од.,

боєприпаси - 12 од.

Як наголосили в управлінні, всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними.

"Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до тимчасових обмежень. Вони - заради спільного захисту та національної безпеки", - додали в УДО.

В управлінні також поділились фотографіями частини вилучених заборонених предметів, які намагалися пронести на масові заходи їх відвідувачі.