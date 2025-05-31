Зеленский был на "Книжном Арсенале" с усиленной охраной: в УГО назвали причину

На днях украинский президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили "Книжный Арсенал". Во время визита на фестиваль главу государства сопровождала усиленная охрана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.
Сопровождение президента с такими мерами охраны вызвало волну обсуждений в соцсетях. В частности, у многих возникал вопрос: почему же вокруг главы государства так много охраны.
Сотрудники Управления государственной охраны Украины объяснили, что они не выбирают, где и когда работать.
"Мы выполняем задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где находятся указанные лица. В помещениях, на открытых локациях, в мирных или прифронтовых регионах, при любой погоде. И всегда - с учетом оценки потенциальных угроз", - пояснили в УГО.
В управлении пояснили, что чем массивнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых они обеспечивают.
"Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, - и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", - говорится в сообщении.
В Управлении государственной охраны также рассказали, что из обязательных элементов охранных мероприятий являются режимные ограничения, а именно:
Так, например, только на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято:
Как отметили в управлении, все эти предметы несут опасность не только чиновникам нашего государства, но и тем, кто находится рядом с ними.
"Спасибо всем, кто с пониманием относится к временным ограничениям. Они - ради общей защиты и национальной безопасности", - добавили в УГО.
В управлении также поделились фотографиями части изъятых запрещенных предметов, которые пытались пронести на массовые мероприятия их посетители.
Заметим, что с 29 мая по 1 июня в "Мистецькому арсеналі" в Киеве проходит фестиваль "Книжный Арсенал". За четыре дня кроме книжной ярмарки там можно посетить более 200 различных событий.
В отдельном материале РБК-Украина писало, чем удивит "Книжный Арсенал-2025".
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