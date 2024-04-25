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Зеленский: Будем сотрудничать с любым президентом США, который одержит победу на выборах

Четверг 25 апреля 2024 21:27
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Зеленский: Будем сотрудничать с любым президентом США, который одержит победу на выборах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анастасия Гришкова

Украина продолжит сотрудничество с США, вне зависимости от результатов президентских выборов в Америке, которые состоятся в текущем году.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Fox News, сообщает РБК-Украина.

"Так что я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь на это… Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать (с Трампом) . - ред.)", - добавил он.

По словам Зеленского, избрание нового президента США – это исключительно решение американцев, и "мы будем работать с любым президентом, которого они изберут".

"И, конечно, мы будем работать с Соединенными Штатами в любом случае, потому что это наш стратегический партнер и лидер в мире", – заявил Зеленский.

Президентские выборы в Америке

Осенью 2024 г. в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы. Они будут 60 выборами президента Америки.

С начала полномасштабной войны РФ США поддерживают Украину. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

Также, Соединенные Штаты на фоне принятого законопроекта планируют увеличить производство артснарядов в три раза, а это по объему 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

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