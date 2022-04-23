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Зеленский: мы будем сразу возвращать оккупированные территории, это не вопрос десятилетий

Фото: Зеленский хочет как можно скорее вернуть оккупированные территории (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что все территории, куда сейчас прорвались оккупанты, будут возвращены в Украину в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Моя позиция личная: все, что они прорвут и оккупируют - мы все вернем. И это будет вопрос не 10-20 лет, не войны восьмилетней, это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только она у нас будет, как только ее будет достаточно - мы будем возвращать ту или иную оккупированную территорию. Мы не идем вперед там, где мы не можем, где нет поддержки, о которой мы говорим достаточно долго", - заявил Зеленский.

Также Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых наша страна прекратит любые переговоры с Российской Федерацией. Это произойдет, если оккупанты продолжат убивать наших людей в Мариуполе или же организуют "референдумы" на временно оккупированных территориях.

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