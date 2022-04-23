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Зеленський: ми будемо відразу повертати окуповані території, це не питання десятиліть

Фото: Зеленський хоче якомога швидше повернути окуповані території (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що всі території, куди нині прорвались окупанти, будуть повернені в Україну найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"Моя позиція особиста: все, що вони прорвуть і окупують - ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років, не війни восьмирічної, це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона у нас буде, як тільки її буде достатньо - ми будемо повертати ту чи іншу окуповану територію. Ми не йдемо вперед там, де ми не можемо, де немає підтримки, про яку ми говоримо достатньо довго", - заявив Зеленський.

Також Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких наша країна припинить будь-які переговори з Російською Федерацією. Це станеться, якщо окупанти продовжать вбивати наших людей в Маріуполі або ж організують "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.

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