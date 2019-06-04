Зеленский в Брюсселе подтвердил неизменность курса Украины на ЕС и НАТО

Курс на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом", - подчеркнул Зеленский, добавив, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.

Кроме того, президент Украины поприветствовал принятие союзниками решения об усилении черноморской безопасности и помощи в укреплении возможностей Военно-морских сил Украины.

"Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Столтенберг подчеркнул, что Украина является надежным партнером Альянса. Он отметил, что во время встречи с Зеленским обсуждалась ситуация на востоке Украины, в частности, попытка РФ предоставить свои паспорта украинским гражданам.

Сегодня комиссия Украина-НАТО на своем заседании рассмотрит ситуацию с безопасностью в Украине.

Напомним, в ходе брифинга Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.