Зеленський у Британії закликав взяти приклад з Черчилля для захисту Європи

"Зараз ми на пленарному засіданні і дійсно це місце асоціюється перш за все з Вінстоном Черчиллем. І цей палац пов'язаний не тільки з ним. Серед багатьох інших звісно ми пам'ятаємо його і віддаємо йому шану. Бо саме він зробив дуже багато чого", - сказав український президент.

За словами Зеленського, хоробрість Черчилля зробила з нього того, ким він став, наголосивши на боротьбі політика за Європу та її цінності.

"Але чи залишиться Європа континентом, який не буде здаватися перед обличчям тиранів? Чи буде Європа континентом вільних націй і спільнот, які не бояться боротися? Ми всі бачимо наскільки хоробрість попередніх поколінь допомагає нам", - зауважив Зеленський.

Спадок попередніх поколінь

Президент України наголосив, що попередні покоління створили мирну протягом тривалого періоду часу Європу, тому зараз співпраця європейських партнерів має зробити те саме.

"Щоб діти наших народів, наших націй могли в подальшому озирнутися на нас, на те, що ми зробили, на те, що ми пообіцяли", - зазначив Зеленський.

"Ми повинні бути разом. І це означає, що Путін промазав. Він не зміг створити розподіл в Європі. Європа повинна бути рішучою в збереженні цієї цінності", - сказав Зеленський.

Водночас український президент підкреслив, що кожен сам обирає свій спадок, який залишить за собою.

"Але якщо хтось в Європі намагається "вирішити свої питання за спиною інших, за кошт іншого, якщо хтось хоче сприяти війні, обіцяти щось проти наших спільних інтересів за рахунок, скажімо, України чи інших країн, то чому в такому випадку нам взагалі потрібно звертати увагу на тих людей?", - поставив питання Зеленський, зазначивши, що Європейський союз і НАТО можуть вирішувати питання без таких людей.

Хто такий Вінстон Черчилль

Британський відомий державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Великобританії в 1940-1945 і 1951-1955 роках, журналіст, учасник бойових дій, письменник, художник, почесний член Британської академії та лауреат Нобелівської премії з літератури.

Постать Черчилля ототожнюється з міцною проєвропейською політикою, яку політик просував впродовж багатьох років свого очільництва на керівних посадах у Великій Британії.