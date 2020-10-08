Зеленский в Лондоне заявил, что Украине необходимо предоставить ПДЧ для НАТО

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходим План действий по членству в НАТО. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в Лондон.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе видеотрансляции в Facebook.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - отметил глава МИД Украины.

Напомним, в середине сентября Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны активизировать реформы с целью получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Реформы должны пройти в ближайшее время.

Ранее глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября стало известно, что Украина работает над внедрением электронного обмена секретными документами с НАТО. Сейчас в Украине пытаются привести в соответствие с требованиями Альянса электронные каналы обмена информацией.