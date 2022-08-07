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Зеленский о боях на Донбассе: забирают основные усилия и много жизней

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Киев, Воскресенье 07 августа 2022 21:14
Зеленский о боях на Донбассе: забирают основные усилия и много жизней Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ситуация на Донбассе для украинских военных остается очень сложной. Наши воины гибнут, пытаясь не дать оккупантам продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней", - заявил президент.

Он добавил, что сложной ситуация также остается в Харьковской области и на юге, где россияне пытаются сосредоточить свои силы.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что бойцы Вооруженных сил Украины отбили ряд штурмов россиян в Донецкой области.

Также мы писали, что российские оккупанты 7 августа обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Донбасс Донецкая область Война России против Украины
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