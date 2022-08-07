Зеленский о боях на Донбассе: забирают основные усилия и много жизней
Ситуация на Донбассе для украинских военных остается очень сложной. Наши воины гибнут, пытаясь не дать оккупантам продвинуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней", - заявил президент.
Он добавил, что сложной ситуация также остается в Харьковской области и на юге, где россияне пытаются сосредоточить свои силы.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что бойцы Вооруженных сил Украины отбили ряд штурмов россиян в Донецкой области.
Также мы писали, что российские оккупанты 7 августа обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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