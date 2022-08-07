Россияне обстреляли Донецкую область: четверо погибших, есть раненые

Российские оккупанты 7 августа обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо мирных жителей погибли и шестеро получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Оккупационная армия нанесла атаки по Бахмуту, Опитному Бахмутского района, Соледара и Селидово Покровского района. Обстрелы повредили многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры. Прокуратура осуществляет досудебное расследование по 6 уголовным производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).