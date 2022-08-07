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Россияне обстреляли Донецкую область: четверо погибших, есть раненые

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Донецкая область, Воскресенье 07 августа 2022 18:47
Россияне обстреляли Донецкую область: четверо погибших, есть раненые Фото: россияне обстреляли Донецкую область: четверо погибших, есть раненые (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 7 августа обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо мирных жителей погибли и шестеро получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Оккупационная армия нанесла атаки по Бахмуту, Опитному Бахмутского района, Соледара и Селидово Покровского района.

Обстрелы повредили многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование по 6 уголовным производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, 6 августа россияне обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области. Враг использовал авиацию, ракеты и артиллерию.

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Донецкая область
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