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Зеленский: чем больше будет Бородянок, тем меньше шансов у переговоров с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Переговоры с РФ нужны Украине, чтобы защитить страну и прекратить войну, но вопрос в цене этих переговоров. Об этом на встрече с украинскими журналистами заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, что эти переговоры зашли в тупик.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Чем сильнее мы будем, тем лучше у нас будет результат на этих переговорах. Чем больше у нас будет Бородянок, тем меньше шансов, что эти переговоры в принципе будут. Они сами (россияне - ред.) делают, мне кажется, большие ошибки. Уничтожение наших ребят в Мариуполе, что они сейчас делают, окончательно может поставить точку на любых форматах переговоров. Это их большая ошибка - если они действительно говорят, что хотят это закончить", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, он готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент, но позиция страны-агрессора состоит в том, чтобы к этой встрече все уже было согласовано на переговорах, а президентам осталось только подписать соответствующие документы.

"При всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам я не могу, чтобы за меня все решали. У них это так работает: подготовлено полностью все, потом стороны встретились и подписали", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что перед окончательными договоренностями с РФ Украина уже должна понимать, какие страны дадут нам гарантии безопасности и как эти гарантии будут выглядеть.

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.

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