Зеленський відповів критикам угоди про надра: США треба просто скасувати візи

Президент Володимир Зеленський заявив, що не очікує складнощів з процесом ратифікації Угоди зі США про спільний фонд Верховною Радою.

За його словами, парламент ратифікував понад сотню договорів за останні п'ять років, і процес підписання та затвердження угоди відбуватиметься в стандартному порядку.

Зеленський пояснив, що після голосування депутатів уряд продовжить технічні процедури для впровадження угоди, зазначивши, що це звичайна практика для ратифікації міжнародних договорів.

Він також відповів на запити депутатів з опозиції, зокрема від "Європейської солідарності", які вимагали додаткових пояснень про угоду та її зв'язок з досягненням миру.

Президент зазначив, що деякі парламентарії не хочуть голосувати за угоду, навіть незважаючи на важливість її для безпеки України.

"Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі", - заявив він.

Він висловив думку, що для тих, хто не голосує за важливі для країни рішення, варто запровадити візові обмеження для поїздок до США.

"Результат буде на табло – хто проголосував, а хто ні. Не можна грати у подвійну гру", - наголосив Зеленський.