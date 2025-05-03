Зеленский ответил критикам соглашения о недрах: США надо просто отменить визы

Президент Владимир Зеленский заявил, что не ожидает сложностей с процессом ратификации Соглашения с США о совместном фонде Верховной Радой.

По его словам, парламент ратифицировал более сотни договоров за последние пять лет, и процесс подписания и утверждения соглашения будет происходить в стандартном порядке.

Зеленский пояснил, что после голосования депутатов правительство продолжит технические процедуры для внедрения соглашения, отметив, что это обычная практика для ратификации международных договоров.

Он также ответил на запросы депутатов из оппозиции, в частности от "Европейской солидарности", которые требовали дополнительных объяснений о соглашении и его связи с достижением мира.

Президент отметил, что некоторые парламентарии не хотят голосовать за соглашение, даже несмотря на важность его для безопасности Украины.

"Я честно так считаю. Они приезжают в США каждый месяц. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как они знают, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие не очень важны", - заявил он.

Он выразил мнение, что для тех, кто не голосует за важные для страны решения, стоит ввести визовые ограничения для поездок в США.

"Результат будет на табло - кто проголосовал, а кто нет. Нельзя играть в двойную игру", - подчеркнул Зеленский.