Зеленский: ближайшая цель Украины - план действий по членству в НАТО

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в Twitter главы государства.

Он отметил, что сотрудничество с Альянсом для Украины чрезвычайно важно, поскольку это помогает приобщаться к новым стандартам, делиться практическим опытом и развивать стратегическое партнерство и дружбу.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", - заявил Зеленский.