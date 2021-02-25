Зеленський: найближча мета України - план дій щодо членства в НАТО

Найближчою метою України є отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. ЗСУ поступово долучаються до стандартів Альянсу.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться в Twitter голови держави.
Він зазначив, що співпраця з Альянсом для України надзвичайно важлива, оскільки це допомагає долучатися до нових стандартів, ділитися практичним досвідом та розвивати стратегічне партнерство й дружбу.
"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, президент Володимир Зеленський видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.
Ця національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу України на вступ до НАТО, зокрема, визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в Альянсі.
Згідно з указом президента, уряд має розробити проект національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2021 рік відповідно до положень, які були затверджені главою держави.