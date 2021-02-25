RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський: найближча мета України - план дій щодо членства в НАТО

Автор: РБК-Україна

Найближчою метою України є отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. ЗСУ поступово долучаються до стандартів Альянсу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться в Twitter голови держави.

Він зазначив, що співпраця з Альянсом для України надзвичайно важлива, оскільки це допомагає долучатися до нових стандартів, ділитися практичним досвідом та розвивати стратегічне партнерство й дружбу.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, президент Володимир Зеленський видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.

Ця національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу України на вступ до НАТО, зокрема, визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Згідно з указом президента, уряд має розробити проект національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2021 рік відповідно до положень, які були затверджені главою держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТО
Читайте також
Німеччина продовжить військову місію в Афганістані ще на рік
Міністр оборони Естонії виступив за розширення військового співробітництва з США
Міноборони про рух України в НАТО: ми зробимо все можливе для його прискорення
Прогноз погоди