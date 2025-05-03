Зеленський: блискуче збили літак з морського дрона - і є ще один

"Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу", - сказав український президент.

За словами Зеленського, також в результаті українських ударів по окупованому Криму було знищено російські військові склади.

"Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі... Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, – усім вам я дякую", - додав він.