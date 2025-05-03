Зеленский: блестяще сбили самолет с морского дрона - и есть еще один

"Блестящее было уничтожение российского военного самолета с нашего морского дрона - доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки", - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, также в результате украинских ударов по оккупированному Крыму были уничтожены российские военные склады.

"Я благодарен нашим ребятам, которые наращивают украинские дальнобойные возможности - и в небе, и на море... Каждый, кто работает ради того, чтобы Украина могла отбиваться от оккупанта, каждый, кто разрабатывает и внедряет для Украины новые технологические возможности, - всем вам я благодарен", - добавил он.