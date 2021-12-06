Зеленский и Блинкен провели разговор перед саммитом Байдена и Путина. Согласовали позиции

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Беседа прошла по телефону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.
"Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден проведет переговоры с Зеленским перед саммитом с Путиным.
Подробнее о предстоящих переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.