Зеленский и Блинкен провели разговор перед саммитом Байдена и Путина. Согласовали позиции

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Беседа прошла по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского .

"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.

"Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.