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Зеленский о битве за Киев: не готов говорить о победе, мы не отдали свое

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 15:02
Зеленский о битве за Киев: не готов говорить о победе, мы не отдали свое Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов говорить о том, что украинские войска победили противника в битве за Киев. По его словам, с уверенностью можно говорить о том, что удалось удержать свое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS.

"Я думаю, это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев, потом что-то проиграть, я так не могу оценивать. Я смогу об этом сказать, только когда мы победим в этой войне и освободим наши территории. Потому что Буча - это часть большого Киева. Если в Буче, Гостомеле и Ирпене были истреблены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я об этом не готов говорить", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин мог предотвратить военные преступления в Украине, поскольку у него выстроена жесткая вертикаль власти.

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