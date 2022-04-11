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Путин мог предотвратить военные преступления, у них жесткая вертикаль, - Зеленский

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 14:24
Путин мог предотвратить военные преступления, у них жесткая вертикаль, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский президент Владимир Путин мог предотвратить военные преступления в рамках вторжения. Поскольку в России выстроена жесткая вертикаль власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS.

"Он мог предотвратить, прежде всего, у них жесткая вертикаль. Нельзя сказать, что у них много институций, как в некоторых странах, но у них жесткая вертикаль выполнения тех или иных приказов", - отметил Зеленский.

По его словам, раньше, по крайней мере, он мог говорить с Путиным.

"Хотел он этого или не хотел, нравлюсь я ему или не нравлюсь, ненавидит он меня как человека - я не знаю. Но это не о личностях, это о войне между двумя государствами. И поэтому я говорю о диалоге между лидерами двух стран. Он мог предотвратить это, и поэтому от него много что зависело, как и сейчас. Нельзя закрывать глаза и говорить "мы этого не делали". Даже если ты считаешь, что ты этого не делал, ты должен это сказать мне в глаза, ты должен сказать это в глаза всему миру", - подчеркнул Зеленский.

Он также раскритиковал российскую позицию, которая заключается в том, что если уничтожить Украину, то никто не будет помнить военные преступления.

"Невозможно уничтожить весь украинский народ и весь мир. Ты уже нерукопожатный, весь мир этого не забудет. И мы в современном технологичном мире живем, поэтому все есть - видео, аудио, будут книги, воспоминания", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал Путина ответственным за военные преступления в Украине.

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