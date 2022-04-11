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Зеленський про битву за Київ: не готовий говорити про перемогу, ми не віддали своє

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 15:02
Зеленський про битву за Київ: не готовий говорити про перемогу, ми не віддали своє Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський поки не готовий говорити про те, що українські війська перемогли противника в битві за Київ. За його словами, з упевненістю можна говорити про те, що вдалося утримати своє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS.

"Я думаю, це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна говорити, що ми виграли битву за Київ, потім щось програти, я так не можу оцінювати. Я зможу про це сказати, тільки коли ми переможемо в цій війні і звільнимо наші території. Бо Буча - це частина великого Києва. Якщо в Бучі, Гостомелі та Ірпені були знищені люди, чи виграли ми цю битву? Я не впевнений. Ми втримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи перемогли ми, я про це не готовий говорити", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін міг запобігти військовим злочинам в Україні, оскільки у нього вибудувана жорстка вертикаль влади.

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