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Зеленський про безпілотники для ЗСУ: їх має бути стільки, скільки треба нашим воїнам

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Понеділок 14 серпня 2023 21:38
Зеленський про безпілотники для ЗСУ: їх має бути стільки, скільки треба нашим воїнам Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові мають отримати ту кількість безпілотників, яка їм необхідна для контрнаступу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму зверненні.

За його словами, наразі має зростати виробництво українських безпілотників "Лелек" та "Фурій". Окрім цього необхідно збільшити постачання безпілотників від партнерів України.

"Дуже важливо, щоб усі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба – саме нашим воїнам треба, – щоб рятувати життя та забезпечувати результат у бою. Є що робити в цій сфері, і рано говорити, що нібито робиться достатньо", - сказав Зеленський.

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

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