Зеленський: бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа

Мирні переговори

Нагадаємо, США позиціюють себе як посередника між Україною та Росією в мирних переговорах, хоча й відмовляються від максимального тиску на Москву.

2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів, під час яких домовилися про обмін полоненими та тілами загиблих військових.

Також російська делегація передала свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Москви є політичним спамом і піаром для внутрішнього ринку.

Як заявили у МЗС України, наразі про третій раунд переговорів з Росією не йдеться.

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