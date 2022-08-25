Зеленский и Байден созвонились: первые подробности

Первые подробности

Зеленский написал, что провел прекрасный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа - в сфере безопасности и финансов. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал он.

Анонсированные темы

Поставки оружия

Как накануне анонсировал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, лидеры двух государств, в частности, обсудят ход поставок нашей стране американского вооружения, а также Байден планирует поздравить Зеленского по случаю Дня Независимости, который вчера отмечали украинцы.

Псевдореферендумы

Также сообщалось, что стороны обсудят новую информацию о референдумах россиян на оккупированных территориях Украины.

Кирби отметил, Белый дом располагает информацией о том, что РФ может провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно заявлять о якобы "согласии украинцев присоединиться к РФ".

Зеленский и Байден говорили 16 июня

Напомним, что до этого президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский говорили 16 июня 2022 года, тогда стороны обсудили финансовую поддержку нашей стране, ситуацию на передовой и первоочередные нужды Вооруженных Сил для эффективного противодействия российской агрессии.

Добавим, что вчера американский президент утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины на почти 3 млрд долларов.

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