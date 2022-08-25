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Зеленський і Байден зідзвонилися: перші подробиці

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 19:53
Зеленський і Байден зідзвонилися: перші подробиці Фото: президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський сьогодні зідзвонилися. До цього часу лідери двох держав проводили телефонну розмову 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Перші подробиці

Зеленський написав, що мав чудову розмову з президентом США Джо Байденом.

"Подякував за непохитну підтримку США українського народу - безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за військові злочини", - написав він.

Анонсовані теми

Постачання зброї

Як напередодні анонсував офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, лідери двох держав, зокрема, обговорять хід постачання нашій країні американського озброєння, а також Байден планує привітати Зеленського з нагоди Дня Незалежності, який вчора відзначали українці.

Псевдореферендуми

Також, повідомлялося, що сторони обговорять нову інформацію про референдуми росіян на окупованих територіях України.

Кірбі зазначив, Білий дім має інформацію про те, що РФ може провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей упродовж найближчих кількох днів.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито "згоду українців приєднатися до РФ".

Зеленський і Байден говорили 16 червня

Нагадаємо, що до цього президенти США і України Джо Байден та Володимир Зеленський говорили 16 червня 2022 року, тоді сторони обговорили фінансову підтримку нашій країні, ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії.

Додамо, що вчора американський президент затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на майже 3 млрд доларів.

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