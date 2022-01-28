Зеленский и Байден обсудили "конкретные шаги" финансовой поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. В ходе встречи лидеры обсудили шаги по оказанию финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Во время телефонного разговора с Байденом, президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации.

"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января президенты США и Украины провели телефонный разговор. Речь шла об угрозе вторжения России в Украину. При это Байден выразил поддержку Украины и обещал отреагировать вместе с союзниками на российскую агрессию.