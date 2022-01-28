Зеленський і Байден обговорили "конкретні кроки" фінансової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонна розмова з президентом США Джозефом Байденом. В ході зустрічі лідери обговорили кроки з надання фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Під час телефонної розмови з Байденом, президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації.

"Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 27 січня президенти США та України провели телефонну розмову. Йшлося про загрозу вторгнення Росії в Україну. При цьому Байден висловив підтримку України та обіцяв відреагувати разом з союзниками на російську агресію.