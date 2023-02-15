Зеленський про Бахмут: ситуація складна, але тримаємося

"Найскладніше із усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку (Бахмутському - ред.). Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що загалом на сході України непросто, але "не просто так Бахмут називають фортецею".

"На жаль, фортеця жива, жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні - знищують максимум ворога", - зазначив президент.

Він також додав, що перебуває на постійному зв'язку з усіма командувачами.

"Складно, але тримаються", - відкреслив Зеленський.