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Зеленський б'є на сполох через Саакашвілі: хоче протест послу Грузії та 48 годин на виїзд

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський стурбований станом екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - написав Зеленський.

Фото: Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він нагадав, що наша країна вже неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання над Саакашвілі та повернути його до України.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав президент.

Він зазначив, що вкотре закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію та врятувати життя колишньому президентові Грузії.

"Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність", - наголосив Зеленський.

Поява Саакашвілі на суді

Зазначимо, сьогодні, 3 липня, Саакашвілі вперше після довгої паузи був присутній у онлайн-форматі на судовому засіданні. Він продемонстрував, наскільки сильно схуд під час перебування у лікарні.

Колишнього президента Грузії затримали місцеві правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Причиною стало "зловживання владою та переслідування політичних опонентів", за що його заочно засудили до шести років ув'язнення.

За час перебування під ув'язненням Саакашвілі вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його госпіталізували до місцевої клініки, де він знаходиться зараз.

Нагадаємо, раніше Зеленський вже звинувачував владу Грузії в тому, що вона намагається публічно вбити Саакашвілі.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяГрузіяМіхеіл Саакашвілі