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Зеленський про авіакатастрофу у Житомирській області: будуть зʼясовані всі обставини

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області та загибель українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Вчора у небі над Житомирською областю сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний - Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - заявив він. 

Президент зазначив, що триває розслідування того, що сталося. 

"Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - додав він.

Авіакатастрофа у Житомирській області

25 серпня напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. В результаті авіакатастрофи загинули троє пілотів, серед них і "Джус".

Детальніше про "Джуса" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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