Зеленський про авіакатастрофу у Житомирській області: будуть зʼясовані всі обставини

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Житомирській області та загибель українських пілотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Вчора у небі над Житомирською областю сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний - Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - заявив він.
Президент зазначив, що триває розслідування того, що сталося.
"Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - додав він.
Авіакатастрофа у Житомирській області
25 серпня напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. В результаті авіакатастрофи загинули троє пілотів, серед них і "Джус".
Детальніше про "Джуса" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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