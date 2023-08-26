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Зеленский об авиакатастрофе в Житомирской области: будут выяснены все обстоятельства

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области и гибель украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Вчера в небе над Житомирской областью произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной - Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят", - заявил он. 

Президент отметил, что продолжается расследование случившегося. 

"Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины", - добавил он.

Авиакатастрофа в Житомирской области

25 августа накануне Дня авиации Украины во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. В результате авиакатастрофы погибли три пилота, среди них и "Джус".

Детальнее о "Джусе" - читайте в материале РБК-Украина.

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