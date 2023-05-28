Зеленський про атаку на Київ: пережив різних загарбників, переживе й РФ

"Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами" - одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київської області та Києва.

"Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх - переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!", - наголосив президент.

Нічна атака на Україну

Зазначимо, що сьогодні, 28 травня, українці відзначать День Києва.

Сьогодні російські військові здійснили найбільшу за кількістю дронів атаку на Україну. Захисні сили змогли збити 52 ворожих безпілотники.

Більше ніж 40 дронів було знищено в районі Києва. У столиці впали уламки. Внаслідок інциденту у Голосіївському районі почалася пожежа, а у Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двох - поранено.

Усі деталі атаки російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.