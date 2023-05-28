UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про атаку на Київ: пережив різних загарбників, переживе й РФ

Фото: український президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Цієї ночі під час ворожої атаки росіяни спрямували найпотужніший удар саме на Київ та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави Володимира Зеленського.

"Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами" - одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київської області та Києва.

"Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх - переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!", - наголосив президент.

Нічна атака на Україну

Зазначимо, що сьогодні, 28 травня, українці відзначать День Києва.

Сьогодні російські військові здійснили найбільшу за кількістю дронів атаку на Україну. Захисні сили змогли збити 52 ворожих безпілотники.

Більше ніж 40 дронів було знищено в районі Києва. У столиці впали уламки. Внаслідок інциденту у Голосіївському районі почалася пожежа, а у Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двох - поранено.

Усі деталі атаки російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївВійна Росії проти України